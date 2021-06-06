Başkan Kılınç, ekibiyle değerlendirme toplantısı yaptı

Süleyman Kılınç, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.

Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen projelerin konuşulduğu toplantıda başkan yardımcılarını ve birim müdürlerini tek tek dinleyerek sürdürülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Kılınç, hedeflerinin sorunlarından arındırılmış bir Adıyaman olduğunu dile getirdi.

Toplantı sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, “Adıyaman'ımız için daha yararlı hizmetler ortaya koyabilmek adına başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptık. Halkımıza daha iyisini hizmetler sunabilmek için eksiklerimizi tespit edip şehrimizin geleceğini planlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.