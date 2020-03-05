Başkan Kılınç, engelli vatandaşı evinde ziyaret etti

Adıyaman'da ikamet eden engelli Hülya Uyar'ı evinde ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, engelli vatandaş ve ailesiyle sohbet edip, tekerlekli sandalye hediye etti. 3 çocuklu Uyar ailesinin engelli iki çocuğundan birisi olan Hülya Uyar'ın Kayalık Mahallesi'nde bulunan evine yaptığı ziyarette, Hülya Uyar'a tekerlekli sandalye hediye eden Başkan Kılınç, Hülya'nın yüzünü güldürdü. Ziyarette yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlara sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Başkan Kılınç, “Hülya Uyar isimli vatandaşımızı evinde ziyaret ettik. Kendisine tekerlekli sandalye hediye ederek, bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalıştık. Adıyaman Belediyesi olarak, şehrimizde yaşayan tüm engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarının en üst seviyeye çıkarılması için imkânlarımız ölçüsünde maddi ve manevi destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Engelli Hülya ve ailesi ise yapılan ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirerek, kendilerine destek olan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.