Başkan Kılınç, Engelliler Haftasını kutladı

Engelliler Haftasının her yıl 10 Mayıs ile 16 Mayıs tarihleri arasında Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede kutlandığını söyleyen Başkan Kılınç, “Yöneticiler olarak engelli vatandaşlarımızla güçlü bağ kurarsak, sorunların çözüme kavuşmasında önemli yol almış oluruz. Bu düşünceyle göreve geldiğimiz günden bu yana engelli vatandaşlarımızın isteklerinin çözümü noktasında pozitif ayrımcılık yapmaktayız. Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmayarak, engellilerimizin topluma kazandırma da temel ölçünün ise empati yapmaktan geçtiğinin bilinmesini isterim. Engelli vatandaşlarımızın daha üretken ve verimli hale gelebilmeleri için onlara güvenmeli ve inanmalıyız. Belediyemiz bünyesindeki Engelsiz Yaşam Merkezimizde her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikler maalesef bu yıl korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi. Merkezimiz, öğrencilerini virüsten korunma tedbiri kapsamında evde kal sağlıkla kal anlayışıyla evlerinde yaşamlarını devam etmelerini tavsiye ediyor. Bu süreçte de uzman eğitmenlerimiz engelli öğrencilerimizi evlerinde ziyaret edip psikolojik danışmanlık desteği vererek, öğrencilerimizi ve ailelerini bu süreçte yalnız bırakmıyor. Önümüzdeki süreçte, hayat normale döndüğünde öğrencilerimizle yeniden merkezimiz çatısı altında bir araya gelmeyi temenni ederek, tüm engelli vatandaşlarımızın haftalarını kutlarım” diye konuştu.