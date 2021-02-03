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Başkan Kılınç, esnaflarla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kent merkezinde bulunan esnaflar ile bir araya geldi.


Maske ve mesafe kuralları çerçevesinde Eskisaray mahallesi esnafını ziyaret eden Başkan Kılınç, esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Yaptığı ziyarette esnaflarla ayaküstü sohbet edip, Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Kılınç, Adıyaman için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Kılınç, “Bugün Eskisaray mahallesi esnafımızı ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulunduk. Esnaf ve vatandaşlarımızdan hizmetlerimizle ilgili düşüncelerini aldık. Biz bu kentin aşığıyız ve her gün artan bir hizmet aşkıyla yolumuza devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki halka hizmet Hakk'a hizmettir” diye konuştu.

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