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Başkan Kılınç esnaflarla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.


Eski Kahta Caddesinde bulunan esnaflara gerçekleştirdiği ziyarette uzun uzun sohbet edip, sorun ve talepleri dinleyen Başkan Kılınç, belediye tarafından sürdürülen ve planlanan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Vatandaş memnuniyetinin kendileri için her şeyden önce geldiğini söyleyen Başkan Kılınç, “Esnafımızı ziyaret edip, hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulunmaya devam ediyoruz. Esnafımız ilimizin can damarını oluşturuyor. Bundan dolayı onlarla iç içe olup, sorunlarını dinlemek ve önerilerine kulak vermek bizim için öncelikler arasında yer alıyor” diye konuştu.

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