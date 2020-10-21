İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kılınç, gazetecilerin gününü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, başta Adıyaman’daki basın mensupları olmak üzere tüm gazetecilerin gününü kutladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, başta Adıyaman'daki basın mensupları olmak üzere tüm gazetecilerin gününü kutladı.


21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, doğru, ilkeli ve tarafsız habercilik yapan tüm gazetecilerin gününü kutladı.


Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, toplumun haber alma ihtiyacını yerel ve ulusal platformda, zor şartlarda fedakarca karşılayan, doğru, ilkeli ve tarafsız habercilik yapan tüm basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutladığını belirten başkan Kılınç sözlerini, “Başta Adıyaman'ımızda görev yapan basın mensubu arkadaşlarımız olmak üzere, tüm gazetecilerin gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve mesleklerinde başarılar diliyorum” diyerek tamamladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.