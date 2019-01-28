Başkan Kılınç Karayolları yetkililerini göreve davet etti

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Besni Kavşağı yakınlarındaki bozuk yol nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Adıyaman'ı etkisi altına alan ve bir çok bölgede heyelan ve çökmeye neden olan yağışlar Adıyaman Gölbaşı Karayolu Besni Kavşağı yakınlarındaki Vali Bey Pınarı bölgesinde karayolunda çukurlar oluştu. Karayolunda meydana gelen bozulmalar sürücüler zor anlar yaşıyor.

CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, ‘Bu yolu biran önce yapmak için yetkililer neyi bekliyor?' sorusunu sorarak, “İlla bir canın ölmesi mi gerekiyor? Karayolları yetkilileri acaba bu yolu yapmak için neyi bekliyor? Bu yolun biran önce yapılması için yetkilileri göreve davet ediyorum” dedi.

Bozulan karayolunda önceki gün bir otomobil yoldan çıkarak maddi hasarlı kaza meydana geldi.