İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kılınç, kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ilde faaliyet gösteren şehir içi minibüs kooperatifi başkanlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.


Şehri ortak akılla yönetme niyetini her fırsatta dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kentteki trafik konusuyla ilgili istişarelerde bulunmak amacıyla şehir içi minibüs kooperatifi başkanlarıyla bir araya geldi.


Amaçlarının Adıyaman'ın sorunlarını el birliğiyle çözmek olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, görüşme sonrasında yaptığı değerlendirmede, “İlimizde faaliyet gösteren minibüs kooperatifi başkanlarıyla şehir içi trafiğin durumu ve iyileştirme çalışmaları hakkında istişarelerde bulunduk. Şehrimizin sorununu tamamen ortadan kaldırmak için bütün paydaşlarla görüş alışverişi içerisinde olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu şekilde halkımıza daha kaliteli hizmetler sunabiliriz” diye konuştu.


Kooperatif başkanları da, böyle önemli bir konuda kendilerinin de görüşlerine başvuran Başkan Kılınç'a teşekkür ederek, görüş ve önerilerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.