Başkan Kılınç kültür merkezi için bakanlıktan desteği adlı

Adıyaman Belediyesi tarafından proje çalışmaları tamamlanan ancak çeşitli nedenlerden dolayı inşaat çalışmalarına başlanamayan Kültür Merkezi için Ankara'da çeşitli görüşmeler yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile destek protokolü imzaladı.

Seçim vaatleri arasında yer alan projeleri hayata geçirmek için vakit kaybetmeden kolları sıvayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, eski otogarın bulunduğu alana yapılması planlanan Kültür Merkezi için Kültür ve Turizm Bakanlığından da istediği desteği aldı. Geçen dönem yapılması planlanan ancak çeşitli nedenlerden dolayı başlanamayan Kültür Merkezini Adıyaman'a kazandırmak için AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat ve Muhammed Fatih Toprak ile birlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ı makamında ziyaret eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi Kültür Merkezi için Bakan Yardımcısı Alparslan ile karşılıklı destek protokolüne imza attı.

Yapılan anlaşma ile Kültür ve Turizm Bakanlığının yarısını karşılayacağı Kültür Merkeziyle ilgili kısa bir bilgi veren Başkan Kılınç, imzalanan protokol ile maliyetinin yarısının bakanlık tarafından karşılanacağı Kültür Merkezi'nin 7 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını dile getirdi.

Başkan Kılınç, “7 Bin metrekare kapalı alanın yanı sıra, 240 araçlık kapalı otopark, 750 metrekare genişliğinde olan 725 kişilik ana salon, 380 metrekare genişliğinde ana sahne, 220 metrekare genişliğinde yan sahne, 350 metrekare genişliğinde 400 kişilik konferans salonu, 90 metrekare genişliğinde kütüphane, 5 adet çok amaçlı salon, bay mescit, bayan mescit, kafeterya, teras, 12 adet oyuncu kulisleri ile 1. ve 2. katta çok geniş fuar ve sergi alanlarının bulunacak. Adıyaman'ımıza kazandıracağımız bu güzel eser için desteklerini esirgemeyen tüm yöneticilerimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.