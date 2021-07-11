Başkan Kılınç, Kuzey Kuşaklama Kanalı projesini inceledi

Türmüz mevkiinde sürdürülen projeyi yerinde inceleyen Başkan Kılınç, sorumlulardan bilgi alıp, görevli personele kolaylıklar diledi. İncelemeler sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, Adıyaman'da her yağışta etkili olan sel sularının şehirde hayatı felç etmesini önlemek ve şehre yeni sosyal donatılar kazandırmak amacıyla başlatılan projeyi en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Projenin teknik bilgisini de kamuoyuyla paylaşan Başkan Kılınç, “İhalesi DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan projede 3 bin 500 metre trapez kanalı, 500 metre taş duvar, 6 adet menfez ve korkuluklar olacak. Kısa süre içerisinde tamamlanmasını beklediğimiz kuzey kuşaklama kanalı ile birlikte şehir hem sel baskınlarından kurtulacak, hem de yeni sosyal donatı alanlarına kavuşacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, halkımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.