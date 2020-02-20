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Başkan Kılınç, lise öğrencilerine kitap dağıttı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Şehit Hasan Aydoğdu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek, bu yıl 8.

'si düzenlenecek olan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür yarışması için kitap dağıttı.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bu yıl 8.'si düzenlenecek olan ‘Ufka yolculuk' bilgi ve kültür yarışmasının kitap dağıtım töreni için bu kez Şehit Hasan Aydoğdu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu. Şehit Hasan Aydoğdu Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleşen törende öğrencilerle sohbet edip, okumanın önemi hakkında bilgiler veren Başkan Kılınç, daha sonra bu yıl 29 Şubat, 1 ve 2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınav için ‘Edep ve adap' konularının işlendiği kitapları öğrencilere dağıttı.

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