Başkan Kılınç Malazgirt Zaferini kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç,‘Malazgirt Zaferinin 948'nci yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt Zaferi'nin 948. yılını kutlamanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç Malazgirt Zaferiyle alakalı yapmış olduğu açıklamada, “Böyle ulu bir milletin bireyi olarak, böyle anlamlı ve çok önemli bir zaferin yıldönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Elde edilen zaferle Anadolu'da asırlar boyunca devam edecek olan kardeşlik, hoşgörü ve dayanışmaya dayalı bir medeniyetin ilk adımı atıldı.

Adaleti, merhameti ve hoşgörüsüyle nam salan Sultan Alparslan öncülüğünde gerçekleştirilen bu büyük zafer ile milletimizin varlık bilincinin gelecek kuşaklara taşınması sağlanmıştır. Bu vesileyle, bu büyük zaferi bize kazandıran Sultan Alparslan ve askerleri başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, bu şanlı millete de nice yeni zaferler diliyor, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü kutluyorum” diye konuştu.