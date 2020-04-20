Başkan Kılınç Millet Caddesindeki çalışmayı inceledi

Atatürk Bulvarıyla, Eski Samsat Caddesini birbirine bağlayacak olan Millet Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bahçecik Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi arasındaki Millet Caddesinde sürdürülen çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğünü söyleyen Başkan Kılınç, Millet Caddesinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla Güney Çevreyolu projesinin en büyük adımını attıklarını da belirtti. Başkan Kılınç, incelemeler sonunda yaptığı değerlendirmede, “Halkımızın büyük teveccühüyle geldiğimiz belediye başkanlığı görevinde en büyük hedefimiz halkımızın menfaati için el değmedik yer bırakmamak. Bu düsturla yola çıkan arkadaşlarımızla birlikte şehrimizin gelişmesine katkı sunacak birçok projeyi hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Millet Caddesinde sürdürdüğümüz çalışmamızdır. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Hilton kavşağı ile Sitilce TOKİ'yi birbirine bağlayacak olan caddemizde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek, ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler aldık.

Oldukça hızlı ilerleyen çalışmalar kapsamında şu anda yol üzerinde bulunan toprakarme duvar ve menfez inşasına başlanılmış durumda. 1 Kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde olacak olan bu önemli yolumuzdaki çalışmaları inşallah en kısa sürede tamamlayıp, halkımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.