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Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediyesi meclisinde grubu bulunan muhalefet partisi meclis üyeleriyle istişare toplantısında bir araya geldi.


Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan ve projelendirilen çalışmaları değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen kahvaltılı istişare ve değerlendirme toplantısına belediye başkan yardımcıları ile muhalefet partili meclis üyeleri katıldı.


Toplantıda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman'ı ortak akılla yönetmek istediklerini dile getirerek, “İlimizin sorunlarının tespitini konuşmak ve görüş alışverişinde bulunmak üzere bugün bir araya geldik. İlimize verdiğimiz değeri, hep birlikte gece gündüz demeden çalışarak göstereceğiz. İnşallah ilimiz tamamladığımız projelerle hak ettiği yerlere gelecek” diye konuştu.


Konuşmanın ardından gerçekleştirilen toplantıda değerlendirme yapıldı.

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