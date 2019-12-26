Başkan Kılınç, muhtarlarla bir araya geldi

Altınşehir Mahallesi Muhtarlığında gerçekleştirilen toplantıda Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi muhtarlarla bir araya gelen Başkan Kılınç, Dernek Başkanı Mustafa İlik ve muhtarlarla görüş alışverişinde bulundu. Başkan Kılınç toplantı sonunda yaptığı konuşmada, muhtarlarla birlikte uyumlu bir şekilde çalıştıklarını ve bundan sonra da Adıyaman için el birliğiyle güzel çalışmalara imza atacaklarını inandığını söyledi.

Başkan Kılınç, “Bir araya geldiğimiz muhtarlarımızdan mahallelerinin sorunlarını konuşup, isteklerini dinledik. İnşallah, gücümüzün yettiğince sorunları halledip, taleplere cevap vermeye çalışacağız” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa İlik ise Adıyaman'ın gelişimi için gayretle çalışan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.