Başkan Kılınç, refüje çiçek dikti

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Karaali Köprüsü üzerindeki refüjde sürdürülen yeşillendirme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, alana çiçek ve taflan bitkisi dikip, personele emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Hedeflerinin daha yeşil, güzel ve yaşanabilir bir Adıyaman olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Kılınç, “Bunun için gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bölge sakinleri ve sürücüler de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kılınç'a teşekkür etti.