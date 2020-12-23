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Başkan Kılınç, restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, tarihi çarşıda sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.


Adıyaman turizmini canlandırmak amacıyla Adıyaman Belediyesi tarafından tarihi çarşıda sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Süleyman Kılınç, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeler esnasında kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Kılınç, “Şehrimizin dokusuna ve tarihi kimliğine uygun çalışmalar içerisinde olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda restorasyonuna başladığımız tarihi çarşımızdaki çalışmaları yerinde inceledik. İnşallah işyeri sahipleri ve esnafımızla el birliği içerisinde çok güzel bir projeyi daha ilimize kazandıracağız. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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