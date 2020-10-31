İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kılınç semt sahasında incelemelerde bulundu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ‘15 mahalleye 15 semt sahası’ projesi kapsamında Yeni Sanayi Mahallesinde yapımı devam eden sentetik semt sahası inşaatını yerinde inceledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ‘15 mahalleye 15 semt sahası' projesi kapsamında Yeni Sanayi Mahallesinde yapımı devam eden sentetik semt sahası inşaatını yerinde inceledi.


Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ihalesi Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan, finansmanı ise Spor Toto Teşkilatı tarafından karşılanan ‘15 mahalleye 15 semt sahası' projesi çerçevesinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde yapımı devam eden semt sahası inşaatını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.


İncelemeler esnasında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, Adıyamanlı çocukların hayallerini yerine getirmek için hayata geçirilen projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi için çalışmaların yoğunlaştırılmasını istedi.


Mahalle sakinleri ise yapımı devam eden semt sahasını mahallelerine kazandıran Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.