Başkan Kılınç, tarihi Adıyaman Çarşısı'ndaki çalışmaları inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Tarihi Adıyaman Çarşı'sında devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Kısa sürede tamamlanarak Adıyaman'a kazandırılması hedeflenen proje için sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman'a eşsiz bir eser daha kazandıracaklarını söyledi.

Ziyarette yetililerden bilgiler de alan Başkan Kılınç, “Yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe sahip olan tarihi çarşıda sürdürdüğümüz restorasyon çalışmalarımızda ikinci etap tüm hızıyla devam ediyor. Eski Adıyaman kültürünün günümüzde ve gelecekte de yaşanmasını sağlamak amacıyla başlattığımız çalışmalarımız tamamlandığında şehrimiz eşsiz bir esere daha kavuşmuş olacak inşallah. Bu anlamda bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.