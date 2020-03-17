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Başkan Kılınç, temizlik çalışmalarını inceledi

Korona virüs tedbirlerini arttıran Adıyaman Belediyesinin tüm birimlerinin çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek, sürdürülen çalışmaları inceledi.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüsten dolayı tedbirlerini arttıran Adıyaman Belediyesi, halkın sağlığı için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Özellikle hijyen konusunda şehrin birçok noktasında çalışmalarını yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Personeli, gayretli çalışmalarından dolayı tebrik edip, bu kritik süreçte yaptıkları fedakarca çalışmadan dolayı teşekkür eden Başkan Kılınç, “Rutin olarak yaptığımız temizlik ve ilaçlama çalışmalarına korona virüs salgınından dolayı daha fazla ağırlık veriyoruz. Temiz, sağlıklı ve güzel hayat koşulları için 7/24 sahada çalışan ekiplerimizi ziyaret ettik. Salgınının daha fazla alana yayılmaması ve bertaraf edilmesi adına bütün imkanlarımızı seferber ettik. Hijyen kurallarına biraz daha fazla dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

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