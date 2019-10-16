İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kılınç ve Bölge Müdürü Keskin, projeleri konuştu

Karayolları Bölge Müdürü Kenan Keskin, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret ederek, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman’da gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Karayolları Bölge Müdürü Kenan Keskin, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin ile Karayolları 87. Şube Şefi Emrullah Metin, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi vermek ve görüş alışverişinde bulunmak için Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, özellikle il merkezinin kuzeyinden geçmesi planlanan 27 kilometrelik kuzey çevreyolu ile Atatürk Bulvarı'ndaki düzenlemeler hakkında bilgi alan Başkan Kılınç, Karayolları Bölge Müdürü Keskin'e ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerine gösterdikleri gayretli çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.