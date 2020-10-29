Başkan Kılınç, yeni projeler için Ankara'da temaslarda bulundu

Adıyaman'a yeni projeler kazandırılması için Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman milletvekilleriyle bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş ile birlikte sık sık Ankara'da bakanlık ve genel müdürlük düzeyinde ziyaretlerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yeni projeler için bu kez Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Adıyaman'da devam eden ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen ziyaret sonunda değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, “Şehrimizin eksiklerini tamamlamaya, problemlerini çözmeye devam ediyoruz. Milletvekillerimizle birlikte Karayolları Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ettik. Devam eden ve planlanan projeleri görüştük. Verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.