Başkan Kılınç, Yeşilyurt Mahallesinin sorunlarını dinledi

Şehrin en ücra köşesine kadar hizmet götürebilmek için çalışmalarına ara vermeden devam eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Yeşilyurt Mahallesi'nin sorunlarını mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Celalettin Can ile mahalle sakinlerini makamında ağırlayan Başkan Kılınç, muhtardan ve mahalle sakinlerinden mahallelerinin sorunları hakkında bilgi aldı.

Yeşilyurt Mahallesi sakinlerini dinleyen Başkan Kılınç, “Bizleri ziyaret ederek mahallelerinin sorunlarını dile getiren Yeşilyurt Mahalle muhtarımızı ve mahalle sakinlerimizi ağırladık. Onlardan mahallelerinin sorunlarını dinledik. İnşallah söz konusu sorunları en kısa sürede çözerek, vatandaşlarımızın sıkıntılarını ortadan kaldıracağız” diye konuştu.