Başkan Kılınç, ziyaretlere kaldığı yerden devam ediyor

Bilim Kurulunun kararıyla 1 Haziran'dan itibaren başlatılan normalleşme sürecinden sonra Turgut Reis Mahallesi Eski Zey Caddesi sakinlerini ziyaret eden Başkan Kılınç, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirdiği ziyaretlerde mahalle sakinlerinin ve esnafların talep ve önerilerini dinledi. Gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde konuşan Başkan Kılınç, “Turgut Reis mahallemizde bulunan Eski Zey Caddesi üzerinde esnafımızla ve cadde sakinlerimizle bir araya gelerek, sorunlarını dinledik. Pandemi süreci öncesi sıklıkla yaptığımız bu ziyaretlere yeniden başlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Yeni normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte vatandaşlarımıza yaptığımız bu ziyaretlerden büyük keyif alıyorum. Memleketimize etkili ve kalıcı eserler bırakmak için her zaman fikirlerine başvurduğumuz halkımızın görüş ve önerileri bizim için çok önemli. Adıyaman'ımızı el birliğiyle en iyi konuma getirmek için, halkımızla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.