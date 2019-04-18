İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Kılınç'tan Berat Kandili mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr.

Süleyman Kılınç, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam Aleminin kandilini kutladı.


Süleyman Kılınç, 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.


Mesajına tüm İslam Aleminin Berat Kandilini kutlayarak başlayan Başkan Kılınç, “Günahlardan arınma ve temize çıkma günü olan Berat Kandili, kırılan kalpleri onarmaya, dargınlık duvarlarını yıkmaya, kin ve nefret duygularını aşmaya inşallah vesile olur. Bu mübarek günde Rabbimizden, milletimize birlik ve dirlik, vatanımıza bütünlük ihsan etmesini diliyor ve ellerimizi semaya bu dualarla açıyoruz. Bir ve beraber olmaya çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, bu önemli geceleri bir fırsat olarak görmek umuduyla tüm İslam coğrafyasının ve Adıyamanlı hemşerilerimin Berat Kandilini kutlar, ülkemizde barış, huzur ve kardeşliğin daim olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.