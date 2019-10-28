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Başkan Kılınç'tan, Cumhuriyet Bayramı mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm ulusun bayramını kutladı.


Mesajında, Osmanlı Devleti'nin mirası olarak 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen cumhuriyet ile yeni bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı altında yaşayan tüm ulusun bayramını kutlayan Başkan Kılınç, güçlü ve bağımsız bir Türkiye için bugün bile sürdürülen mücadelelerin geleceğe ışık tutacağını dile getirdi. Başkan Kılınç, “Kurtuluş Savaşında, kadınıyla erkeğiyle 7'den 70'e tüm milletin yazdığı destanı taçlandıran cumhuriyetin ilanının 96. yılına erişmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta cumhuriyetimizin kurucusu, kurtuluş savaşımızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz şükran duygularıyla anıyor, halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.


Başkan Kılınç ayrıca, Adıyaman Belediyesi bünyesinde şehir içi ulaşımında hizmet veren belediye otobüslerinin Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim Salı günü ücretsiz hizmet vereceğini de belirtti.

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