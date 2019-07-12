İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kılınç'tan, Dengir Mir Mehmet Fırat için başsağlığı mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hayatını kaybeden Adıyaman eski milletvekillerinden Dengir Mir Mehmet Fırat için başsağlığı mesajı yayımladı.


Başkan Kılınç mesajında, merhum Milletvekili Fırat'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi. Başkan Kılınç, "21. Dönem Adıyaman milletvekili olarak mecliste görev yapan Dengir Mir Mehmet Fırat'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum milletvekiline Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve hemşerilerimize başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.