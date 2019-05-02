Başkan Kılınç'tan Dünya Basın Özgürlüğü Günü açıklaması

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Birleşmiş Milletlerin 1993 yılında özgür ve bağımsız bir basın için Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kabul ettiği 3 Mayısın önemine dikkat çekti. Başkan Kılıç, “Bin bir zorluğa rağmen ayakta kalma mücadelesi veren Anadolu basını, halk ile yöneticiler arasında bir kamu görevi yürütmektedir. Zor şartlar altında da olsa kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yapılan hizmetlerin vatandaşlarımıza yansıtılması ve sorunların çözülmesi noktasında önemli bir kamu görevi yürüten tüm basın mensubu arkadaşlarımızın 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutluyorum. Bu anlamda özellikle yerel basınımız ve çalışanlarının en zor şartlarda dahi görevlerini hakkıyla yerine getirebilmek için gösterdikleri üstün gayret ve çabayı biliyor, takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.