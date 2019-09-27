Başkan Kılınç'tan Dünya Turizm Günü mesajı

Tüm dünyada turizm bilincinin oluşturulması ve turizmin çevresel, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel öneminin vurgulanması amacıyla her yıl 27 Eylül'de kutlanan Dünya Turizm Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, turizmin ülke ekonomileri için oldukça önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Başkan Kılınç mesajında, Adıyaman'ın da yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekecek onlarca önemli değere, kültüre ve güzelliğe sahip olduğunu da belirterek, herkesi hoşgörü kenti Adıyaman'a davet etti.

Kılınç sözlerinin devamında, “Adıyaman eşsiz tarihi, muhteşem doğası ve keşfedilmeyi bekleyen güzellikleriyle günümüz turizminde mutlaka görülmesi gereken kentlerin başında geliyor. Safvan Bin Muattal Hazretlerinin Türbesinden Nemrut Dağı'na, Perra Antik Kenti'nde daha onlarca önemli değerin hepsine sahip olan ilimizde, yerli ve yabancı turistlerimizi ağırlamaktan, onlara şehrimizin güzelliklerini, hoşgörüsünü ve eşsiz tatlarını sunmaktan büyük memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyorum. Gelsinler ve bu kentin eşsiz güzelliklerini kendileri görsünler” ifadelerini kullandı.