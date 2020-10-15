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Başkan Kılınç'tan, emekli personele teşekkür plaketi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediyeden emekli olan personelleri makamında ağırlayarak teşekkür plaketi takdim etti.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediyenin çeşitli birimlerinden emekli olan Galip Bayıllıoğlu, Maksut Uzun, Kasım Güler, Abdullah Buğday, Ali Uzun, Sadık Çetgen, Mehmet Yıldırmaz, İsmet Kaya ve Aziz Avcı'ya görev süreleri boyunca yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Başkanlık makamında ağırladığı emekli personelle ve birim müdürleriyle bir süre sohbet eden Başkan Kılınç, ziyaret sonunda emeklerinden ötürü kendilerine teşekkür plaketi takdim etti.

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