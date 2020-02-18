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Başkan Kılınç'tan, eski şire pazarı esnafına ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, eski şire pazarını ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.


Ziyarette esnafın sıkıntılarını dinleyen Başkan Kılınç burada yaptığı konuşmada, tek dertlerinin Adıyaman olduğunu dile getirerek, bu anlamda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.


Başkan Kılınç, “Esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret etmeye, sorunları yerinde tespit edip ilimizin geleceğini şekillendirme yolunda talep ve önerileri dinlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda eski şire pazarı esnafımızı ziyaret edip, esnafımıza ‘hayırlı işler' dileğinde bulunduk, vatandaşlarımızla hasbihal ettik” diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren eski şire pazarı esnafı ise Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

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