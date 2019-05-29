Başkan Kılınç'tan İstanbul'un Fethi mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İstanbul'un Fethi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bir çağı açıp, diğer çağı kapatan, Türk ve İslam dünyası için oldukça önemli sayılan İstanbul'un fethinin 566. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Fatih Sultan Mehmet ve askerlerinin İstanbul'u fethederek Hz. Muhammed (SAV)'in övgüsüne mazhar olduğunu dile getirdi. Başkan Kılınç, mesajında, "Tarihe ismini altın harflerle yazdırmış, dört kıtaya barış, huzur ve adalet götürmüş olan Osmanlı Devleti'nin en parlak dönemine imza atan Fatih Sultan Mehmet Han'ın önderliğinde 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u fetheden şanlı ecdadımız, bu fetihle hem bir çağı kapatıp yeni bir çağın açılmasına vesile olmuştur. Büyük bir inanç ve askeri deha ile gerçekleştirilen bu fetih, sadece toprakları değil, adaletli, merhametli ve hoşgörülü yönetimle gönüllere de değmiştir. Bugün biz de tıpkı ecdadımız gibi gönüllere değmek, gönülleri fethetmek için çok çalışıp, halkımızın emrine amade olmak zorundayız. Bu vesileyle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aziz milletimiz için daima gurur ve ilham kaynağı olan büyük fethin 566. yıldönümünün bütün milletimize hayırlar getirmesi temenni eder, başta fethin mimarı Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri olmak üzere, bu cennet vatan için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ederim” ifadelerini kullandı.