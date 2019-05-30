Başkan Kılınç'tan Kadir Gecesi mesajı

Mesajına, Ramazan ayının sonuna yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini karşılamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Kılınç, “Öncesi rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş ayı olan Ramazan ayının sonuna yaklaşırken, bir yandan da bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini karşılamanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece idrak edeceğimiz bu mübarek geceyi diğer bütün zaman dilimlerinden üstün kılan özellik, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmeye başlanmış olmasıdır. Mükafatların sınırsız olarak verildiği Kadir Gecesi, işlediğimiz hatalara tövbe etme ve af dileme için önemli bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik eder, bu gecenin ilimize ve bütün insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan dilerim” diye konuştu.