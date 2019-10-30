Başkan Kılınç'tan kazazedelere geçmiş olsun

Önceki gün Kahta'dan Adıyaman'a gelirken Samsat yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan yolcu minibüsünde bulunan 19 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan kazazedeleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yaralılarla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileğini iletti.

Ziyaret sonunda bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, yaralıların durumunun iyi olduğunu dile getirerek, “Çok şükür ki kaza ucuz atlatılmış. Allah beterinden korusun. Yaralı kardeşlerimize yaptığımız ziyarette bir ihtiyaçları olup, olmadığını sorduk. Allah hepsine acil şifalar versin inşallah” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren kazazede yakınları ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.