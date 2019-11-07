Başkan Kılınç'tan Mevlid Kandili mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Mevlid Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Kılınç mesajında, “Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in dünyamıza teşriflerinin 1448. yıl dönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rahmet peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (SAV), insanlığın yaşadığı en buhranlı ve karanlık dönemde dünyayı şereflendirerek, aydınlık çağın yaşanmasına vesile oldu. Bu önemli günün yıl dönümü olarak kutlanan Mevlid Kandilinin tüm insanlık için şefkat, sevgi, hoşgörü, adalet ve huzur ikliminin yaşanmasına vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek gün af ve merhamet sahibi yüce Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna gecelerden birisidir. Bu güzel gecede yapılan duaların kabul olmasını yüce Mevla'mızdan diliyor, tekrar tüm İslam aleminin ve Adıyamanlı hemşehrilerimin mübarek Mevlid Kandilini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.