Başkan Kılınç'tan millet bahçesi açıklaması

Adıyaman'ın çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirmek için yoğun bir çalışma içerisine giren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, millet bahçesinin ilk adımı için görüştüğü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan sonra şimdi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Tasarım Daire Başkanı Ayşegül Dinç Yalçın ve Kentsel Tasarım Şube Müdürü Nazım Özen'le bir araya geldi.

Eğriçay Peyzaj ve Rekreasyon Avan Projesi üzerinde incelemelerde bulunan Başkan Kılınç, Adıyamanlıların millet Bahçesini sabırsızlıkla beklediğini bildiklerini ve bu özlemi en kısa sürede gidereceklerini dile getirdi.

Ankara'da görüştüğü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un destekleriyle hız kazanan proje hakkında teknik bilgileri de kamuoyuyla paylaşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Seçim öncesinde gündeme getirdiğimiz en önemli projelerimizden bir tanesi olan Eğriçay Millet Bahçesi için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu anlamda biz projeyi hazırladık ve DSİ de bu süreçte 7 adet tersip bendini yapıp, 2 bin 300 metrelik dere ıslahı ve bir trapez kanalını bu sene yapmak için çalışmalara başladı. Dereye akan atık suların ıslah edilmesiyle Eğriçay Millet Bahçesi için çalışmalara başlanılacak. Bunun için ilgili kurumlarla da temaslarımız sürüyor. Eğriçay Millet Bahçesi projemizde, cami, amfi tiyatro, seyir terası, çocuk köyü, kır düğün salonu, futbol sahaları, voleybol ve basketbol sahaları, kapalı kadın spor salonu, tenis kortu, go-kart, paintball, çeşitli bahçe alanları, hasat satış pazarı, interaktif tarım alanı ve konutları, çocuk doğa kampı, planetaryum, 15 Temmuz Anıtı, kültürevi, bungalovlar, macera parkı, yazlık sinema, akuapark, kafeler, etkinlik balkonu ve daha bir çok etkinlik alanları bulunuyor. Bu önemli projemizin şimdiden memleketimize hayırlı olmasını diliyor, bize bu süreçte destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere tüm bakanlık yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.