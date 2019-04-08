Başkan Kılınç'tan örnek davranış

Süleyman Kılınç, hizmetin aksamaması için ‘hayırlı olsun' ziyaretlerini mesai sonrasında kabul edeceğini açıkladı.

Adıyaman'a daha kaliteli hizmet sunabilmek için tebrik ziyaretlerini mesai saatlerinden sonra kabul etmeye başlayan Başkan Süleyman Kılınç, “Sizlere kaliteli bir hizmet sunmak ve özlenen projelere zaman kaybetmeden başlama adına tebrik ziyaretleri mesai sonrası 17.00 ila 18.00 saatleri arasında kabul edilecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.

Başkan Kılınç'ın bu kararı vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.