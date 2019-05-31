Başkan Kılınç'tan Ramazan Bayramı mesajı

Mesajında, Ramazan Bayramının tüm insanlığa ve ülkemize huzur, barış ve mutluluk getirmesini dileyen Başkan Kılınç, bu özel günlerin toplumsal barışın pekişmesi için önemli olduğuna dikkat çekti.

Belediye Başkanı Kılınç, “11 ayın sultanı Ramazan ayının bereketi ile gelen Ramazan Bayramı'nın tüm dünyada huzur ve barışın oluşması için bir vesile olmasını diliyorum. Özellikle dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan İslam ülkelerinde yaşanan ölüm, açlık ve sefaletin son bulması için bu özel günlerdeki birlik ve beraberliğimizi arttırmalıyız. Ramazan Bayramı da bu niyetlere vesile olur inşallah. Adıyaman Belediyesi olarak, Adıyamanlı hemşehrilerimizin bayramı bayram tadında geçirmesi için hazırlıklarımızı tamamladık. Oluşturulan ekiplerimiz ile bayram süresince 24 saat hazır kıta halkımıza hizmet edeceğiz. Vatandaşlarımızdan gelebilecek şikayetlere anında müdahale edebilmek için alo 153, beyaz masa ve 110 itfaiye telefonlarımız 24 saat hizmet verecek. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve Adıyamanlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve sıhhat diliyorum” diye konuştu.