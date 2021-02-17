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Başkan Kılınç'tan Regaip Kandili mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.


18 Şubat Perşembe gecesi idrak edilecek olan Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, tüm Adıyamanlıların ve İslam aleminin kandilini kutladı.


Başkan Kılınç, “Millet olarak büyük önem verdiğimiz mübarek gecelerden birisine daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek üç ayların giriş kapısı, on bir ayın sultanı Ramazan aynının müjdecisi olan Regaip Kandilini Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece idrak edeceğiz inşallah. Rabbimden, bu önemli gecede ellerini göğe açarak dua eden tüm kardeşlerimin duasını kabul etmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin ve İslam aleminin idrak edeceğimiz mübarek Regaip Kandilini kutluyor, mübarek üç ayların ve Regaip Kandilinin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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