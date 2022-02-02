Başkan Kılınç'tan Regaip Kandili mesajı

Süleyman Kılınç, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

3 Şubat Perşembe gecesi idrak edilecek olan mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Süleyman Kılınç, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Başkan Kılınç, "Mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandilini Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece idrak edeceğiz. İnsanların birbirine karşı daha hoşgörülü olduğu Ramazan ayının habercisi ve üç ayların başlangıcı olan bu önemli gecenin tüm İslam alemine ve Adıyamanlı hemşerilerime hayırlar getirmesini diliyorum. Bu anlamlı gecelerde ellerini semaya kaldıran tüm kardeşlerimden milletimizin birliği ve dirliği için dua etmelerini istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha tüm İslam aleminin idrak edilecek olan mübarek Regaip Kandilini kutluyor, mübarek üç ayların hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.