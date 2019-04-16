Başkan Kılınç'tan Turizm Haftası mesajı

Süleyman Kılınç, Adıyaman'ın turizm potansiyeline dikkat çekerek, yerli ve yabancı turistleri bu eşsiz kenti görmeye davet etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ‘Turizm Haftası' dolayısıyla yayımladığı mesajında Adıyaman'ın sahip olduğu değerlere dikkat çekti.

Başkan Kılınç, turizmin dünyanın en önemli sektörlerinden birisi olduğunu da dile getirdiği mesajında, “Cennet vatan ülkemizin hangi köşesine gidilirse gidilsin bir başka güzellikle karşılaşılır. Eşsiz güzelliklere sahip ülkemizin bu özelliği ilimizde de fazlasıyla mevcut. Medeniyetlerin geçiş noktası olarak bilinen, binlerce yıllık tarihsel, kültürel ve inanç turizmi zenginlikleri ile doğal güzelliklere sahip olan şehrimiz, konuksever insanlarıyla birlikte önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Geçmişten günümüze ulaşan zenginlikleri ve güzellikleriyle adeta bir açık hava müzesi olarak bilinen ilimizin turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek, ülke ve dünya turizm gelirlerinden hak ettiğimiz payı alabilmek bizim başlıca görevlerimiz arasında yer almaktadır. Bunun için halkımız ve diğer yöneticilerimizle birlikte gayret göstermeliyiz” dedi.

Mesajında Adıyaman'ın sahip olduğu zenginliklerinden de kısaca bahseden Başkan Kılınç, “Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birisi olan şehrimiz, insanoğlunun yeryüzüne ayak bastığı zamandan bu yana sahip olduğu zengin tarihi, doğal ve kültürel değerleri ile tarih sahnesindeki yerini almıştır. Tarihi süreç içerisinde çeşitli medeniyetlere yurt olmuş bu topraklar bağrında birçok tarihi ve kültürel değeri barındırmaktadır. Bir açık hava müzesi olarak kabul edilen ilimiz sınırları içerisinde; Dünyanın 8. Harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı Ören Yeri, bilim adamları tarafından yapılan incelemelerde geçmişi M.Ö. 40.000 yıllarına kadar uzanan Palanlı Mağarası, Perre Antik Kenti, Arsemia Kutsal Alanın yanı sıra tümülüs ve höyükler, kaya mezarları, kaleler, tarihi camiler ile inanç turizmi merkezleri bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda ziyaretçi akınına uğrayan Sahabe Safvan Bin Muattal Hazretlerinin türbesinde yapılan çalışmalarla ilimiz inanç turizminin merkezi olma yolunda çok büyük yol kat etmiştir. Sahip olduğumuz bu turizm potansiyelimizi en üst düzeylerde kullanabilmeli ve ilimizi daha geniş kıtalarda turizm kenti olarak benimsetebilme çabamız sonuç bulduğu gün, Adıyaman olarak ülke ekonomisine ciddi katkılar sunacak turistleri ilimizde ağırlayabileceğiz. Tüm bu değerlerin ekonomiye dönüşmesi için insana ve çevreye duyarlı turizm politikalarının sürekli kılınması, kalkınma çabalarının doğal, kültürel, tarihsel ve inanç zenginliklerimiz korunarak sürdürülmesi ve eksikliklerimizin giderilmesi için hep beraber adım atmalıyız. Atacağımız önemli adımlar şehrimizin ihtiyacı olan yerli ve yabancı turist ziyaretlerine daha kısa sürede ulaşmamıza yardımcı olacaktır. Turizm potansiyeli açısından çeşitli zenginliklere sahip olan Adıyaman'ımızın özverili çalışmalarla hem Türkiye'de, hem de dünyada hak ettiği yere geleceğine ben şahsım olarak tüm kalbimler inanıyorum” diye konuştu.