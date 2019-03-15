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Başkan Koç ve taraftarlar Vali Pekmez ile biraya geldi

Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Koç, taraftar gruplarının başkan ve temsilcileri ile birlikte Vali Aykut Pekmez’i makamında ziyaret etti.

Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Koç, taraftar gruplarının başkan ve temsilcileri ile birlikte Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.


Gerçekleşen ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'de hazır bulundu. Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette, taraftar grubunun çalışmaları ve Adıyaman 1954 Sporun ligdeki son durumu ile ilgili taraftar gruplarıyla değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunan Vali Aykut Pekmez, Adıyaman 1954 Sporunu her zaman yanında ve destekçileri olacaklarını belirterek, başarılar diledi.


Ziyaret sonunda taraftar gurubu temsilcileri Vali Aykut Pekmez'e isminin yazılı olduğu formayı takdim etti.

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