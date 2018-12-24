Başkan Koç'tan destek açıklaması

Lig 2. Grupta mücadele Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, Adıyaman Belediyesi'nin takıma destek çıkmamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, Adıyaman Belediyesi'nin amatör kulüplere ve Belediye Hentbol Takımına destek verdiğini ancak ilin profesyonel takımına destek vermemesini eleştirdi.

Hüseyin Koç yaptığı basın açıklamasında, “Adıyaman Belediyesi amatör kulüplere, hentbol takımına yardım ediyor ve etmelidir. Her ligin kendine göre bir gideri ve şehre katkısı vardır. Adıyaman 1954 Spor'a muhalefet yapanlara söylüyorum, herkesin her görüşüne saygılıyım ama düşünerek yapılmasından yanayım. Takımımızda 4 sporcumuz Adıyamanlı olup, gecen sezonlarda bu sayı 6-7'ydi. Takımın adı Adıyaman 1954 Spor Kulübüdür ve kentin takımıdır. Adıyaman 1954 Spor'u profesyonel takım yapabilmek için kendi cebimden 12 milyon lira para harcadım. Bu takım yolun başındayken 30-35 delege ile yola çıktı ve bu isimlerde benim tanıdığım kişilerdir. Bu şehrin gençliğine hizmet adına ideallerim vardı ve bu uğurda çok bedeller ödedim. Bunu takdir etmek yerine hep bahaneler üreterek başarıyı baltalamak hazıra konmak gibi uğraşlar verildi. Bu şehrin bir profesyonel liglerde bir takımı var ise bu benim ailemin, çoluk çocuğumun rızkını ellerinden alarak memleketime verdiğim mücadelenin armağanıdır.

Bu Takım herkese açıktır. Delege olmanın bir bedeli, yönetici olmanın bir bedeli vardır. Bu vazifeyi yerine getiren herkese açıktır.Mahalle takımı değil ki, bütçesiz olmuyor ki hatır gönül ile olsun. Adıyaman Belediyespor'da aynı benim yönetim şeklindedir. Beni bu yönde eleştiren kendi gözlerindeki çapağı görsünler.

Bu arada Adıyaman 1954 Spor Kulübü kocaman bir camiadır. Yüz binlerce seveni ve taraftarı vardır. Geçen sezon belediye kulübümüze hatırı sayılır destekte bulundu. Bunun içinde kamuoyundan gerekli takdiri topladı. Kendi şahsım ise bütün bulunduğum platformlarda dile getirdim” dedi.

Başkan Koç, Belediye'den destek talep ettiklerini ancak kendilerine destek verilmediğini aktardı.