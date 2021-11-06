Başkan Korkmaz: “AK Parti'nin yatırımı ile doğalgaz Tut'ta hayat buldu”

AK Parti İlçe Başkanı Ali Korkmaz, uzun süredir takipçisi oldukları projenin hayata geçiyor olmasından dolayı gururlu ve mutlu olduklarını belirtti.

Yapılan tüm görüşmeler ve gayretler ile ilçeye doğalgazı kazandırdıklarını vurgulayan Korkmaz, “Tut ilçe halkının daha rahat ve konfor içinde yaşamlarını sürdürmeleri için gösterdiğimiz gayretin sonuç almasının sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu proje tamamen AK Parti'nin yatırımları doğrultusunda hayat bulmuştur. Doğalgaz projesinin gerçekleşmesi tamamen bizim takipçisi olduğumuz bir durumdur ve aynı zamanda gerekli görüşmeler sağladıktan sonra ilçeye kazandırılmıştır.

EPDK kararıyla, Tut ilçemizde, ilgili dağıtım firması tarafından en geç 6 ay içinde yatırıma başlanacak, en geç 18 ay içinde doğalgaz arzı sağlanacaktır ve en geç 5 yıl içerisinde imarlı alanlar bütününde ki yatırımlar tamamlanacaktır.

Tut ilçemize yapılması kararlaştırılan doğalgaz dağıtım hattının şimdiden tüm hemşerilerimize ve ilçemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Desteklerini ve emeklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji Bakanımız Fatih Dönmez'e, AK Parti GMDK Başkanı Milletvekili Ahmet Aydın'a, Milletvekillerimiz İbrahim Halil Fırat'a, Muhammet Fatih Toprak'a, Yakup Taş'a , EPDK yetkililerine ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.