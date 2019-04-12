Başkan Korkut mazbatasını alarak göreve başladı

AK Parti'den Sincik Belediye Başkanı seçilen Mehmet Korkut, mazbatasını ilçe seçim kurulundan alarak göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde itirazların yaşandığı Sincik İlçesi'nde mevcut başkan Mehmet Korkut mazbatasını alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

YSK'nın nihai kararı ile Sincik Belediye Başkanı seçilen Mehmet Korkut yaptığı açıklamada, “31 Mart 2019 tarihide yapılan yerel seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İlçemizde de AK Parti, Saadet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Bağımsız Aday olmak üzere 5 aday yarıştı. Seçimler ilgili yasalara göre yapılır. İtiraz süreci de seçim sürecinin bir parçasıdır.

Oy pusulalarının hangi durumlarda geçerli, hangi durumlarda geçersiz sayılacağı ilgili kanun, genelge ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarıyla sabittir. Sandık başına giden seçmen herhangi bir adaya oy verme niyetiyle veya hiçbir adaya oy vermek istemiyorsa oyu geçersiz hale getirme niyetiyle oy kullanır. Hangi oy pusulasının geçerli, hangisinin geçersiz olduğu ilgili yasalarda açıkça belirtilmiştir. Hak kavramının çerçevesi hukuk kurallarıyla belirlenmiştir. Tamamen yasal çerçevede ve ilgili kanun, genelge ve Yüksek Seçim Kurulu kararları doğrultusunda verilen bir hukuk mücadelesine, mensubu olmaktan onur duyduğum Ak Parti ve Milletvekillerimizin müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir. Sandık başına gidip oy kullanan bütün Sincikli hemşerilerime, seçim yarışının demokratik bir ortamda geçmesine katkı sunan diğer adaylara teşekkür ederim. Partimizin ilkeleri doğrultusunda, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da herkese eşit mesafede durarak hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.