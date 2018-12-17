Başkan Kutlu üniversite öğrencileriyle buluştu

Adıyaman Üniversitesinde okuyan öğrencilerle bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, sohbet edip, sorunlarını dinledi ve deneyimlerini paylaştı.

Keleş Konağında gerçekleştirilen buluşmada öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Kutlu, Adıyaman Belediyesinin tarafından gençler ve öğrenciler için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öğrenciler ise söz alarak yaptıkları konuşmada, Adıyaman'da yaşamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, görev yaptığı süre boyunca her zaman yanlarında gördükleri Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya teşekkür etti.

Sohbetin ardından Başkan Kutlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.