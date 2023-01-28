Adıyaman'ın Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2023 yılı olağan genel kurulunda Başkan Mehmet Çatan, güven tazeledi.

Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı, odaya kayıtlı üyelerin katılımıyla Kahta Kültür Merkezi'nde bakanlık temsilcileri Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü'nde görevli M. Gazi Sazak gözetiminde düzenlendi.

Toplantı bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra toplantının divan başkanlığına önerilen Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk ve heyetinin üyeler tarafından kabul edilmeleriyle divan heyeti oluşturuldu. Divan Başkanı Abuzer Aslantürk tarafından toplantının gündem maddeleri tek tek okunarak üyelerin oylamasına sunuldu. Oylamaya sunulan gündem maddelerinin üyeler tarafından oy birliğiyle kabul edilmesiyle Başkan Mehmet Çatan güven tazeledi.

Toplantı sonunda bir konuşma yapan Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Çatan, düzenlenen genel kurul toplantısında kendilerini yalnız bırakmayan tüm üyelere teşekkür ettiğini ifade ederek, “Kooperatifimizi kurduğumuz günden beri her zaman bir adım ileriye götürme hedefinde olduk. Sizler için elimizden gelenin her zaman daha iyisini yapmaya çalıştık ve çalışacağız. Genel kurulumuza gelen ve gelemeyen tüm esnaf arkadaşlarıma, sizlerin de açık desteği ile teveccüh ederek, şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada siz değerli esnaflarımın yanında olacağıma bildirir, bu vesile ile herkese teşekkür eder, saygılarımı sunarım” dedi.

Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı Yönetim Kurulu ise Mehmet Çatan (Başkan), Mahmnut Bozan, Abdullah Mulhan, Mehmet Bozkurt ve Ömer Karayiğit isimlerinden oluştu.

Toplantıya Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, Yeni Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Salman, Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Saray, Öz Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Zeynal Aydın, STK temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.