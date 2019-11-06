Başkan Öztürk, organik arıcılığa geçişin hızlanacağını söyledi

Adıyaman'ın Sincik Arıcılar Derneği Başkanı Mahmut Öztürk, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafında kabul edilen proje ile organik arıcılığa geçişin hızlanacağını belirti.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Proje Koordinatörleri Emine Eken Yıldız, Mustafa Çarpan ve Faruk Alan Sincik Arıcılık Eğitim Kültür Derneğini ziyaret etti. Ziyarette, "Organik Arıcılığa Geçişte Organik Kovan Kullanımının Yaygınlaştırılması" projesi ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edilen proje kapsamında 2 bin 500 arısız organik kovan dağıtılacağını belirten Arıcılar Derneği Başkanı Mahmut Öztürk, "İlçe tarım müdürlüğümüz ile birlikte GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduğumuz projemiz kabul edildi. Proje kapsamında 100 arıcımıza 25'er adet arısız kovan desteği sağlanacak. Bu projemizin yaklaşık maliyeti 390 bin TL, bunun yaklaşık 273 bin TL'sini GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı karşılayacak, geriye kalan kısmı arıcılarımız karşılayacaktır. Bu projemizde yüzde 70 hibe, yüzde 30 çiftçi desteklidir. Bu projemizin amacı derneğimiz üyelerine 25 adet arısız organik kovan verilerek oğul alma yöntemi ile organik arıcılığın geliştirilmesi amaçlanmaktadır” diye konuştu.