Başkan Rüştü Turanlı güven tazeledi

Bir düğün salonunda yapılan kongreye Adıyaman Ticaret Odası Başkanı İrfan Torunoğlu, Adıyaman Ticaret Odası Meclis Başkanı Gani Bereket, Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülkif Orak, Kahta Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Fatih Çelik, Adıyaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Yönetim Kurulu Başkanı Abuzer Alıcı, Öz Kahta Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Zeynel Aydın, Adıyaman Süt Yetiştiricileri Birliği Başkanı Deniz Alan, mahalle ve köy muhtarları ile çiftçiler katıldı.

Kongre bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantının gündem maddeleri tek tek okunarak üyelerin oylamasına sunuldu. Oylamaya sunulan gündem maddelerinin üyeler tarafından oy birliğiyle kabul edilmesiyle Başkan Fatin Rüştü Zorlu güven tazeledi.

Kongreye söz alan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, “Kahta Ziraat Odası, 9. başkanlık seçimine katılımınızdan dolayı hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum. Tarım sektöründeki sorunların neler olduğunu, çiftçilerimizin sıkıntılarını gayet iyi biliyor ve bu sorunların çözülmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Tarım diğer sektörlerin lokomotifi konumundadır. Bu şuurla çiftçilerimizle birlikte el ele vererek tarımsal üretimi arttırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.