İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Şahan: “Badem fiyatları beklentinin altında”

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açıklanan 2020 yılı ham badem fiyatları badem üreticilerini memnun etmediğini söyledi.


Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, üretici girdilerin yüzde 100 artmasına rağmen 43-44 TL olarak açıklanan fiyatın üreticiye yapılan bir haksızlık olduğunu savundu.


Başkan Şahan, “Şu an açıklanan fiyat geçen yıl açıklanan fiyatın altındadır. Üreticimiz geçen yıl 45 ile 48 TL arasında bademini satmıştır. Girdi fiyatları yüzde 100 artarken badem fiyatlarının düşürülmesi badem üreticilerini mağdur etmiştir. Tarım Kredi Birlik A.Ş. badem üreticilerimize yaşatmış olduğu bu mağduriyeti görmelerini, açıklamış oldukları fiyatı yeniden gözden geçirerek beklentiye cevap vermelerini istiyoruz” dedi.


Başkan Şahan, “Adıyaman'da badem iyi bir trend yakalamışken işçilerimiz il dışına çıkmadan memleketinde iş bulabiliyorken yeniden fındık, patates, pamuk, kayısı işçiliği için il il gezerek yollara düşüp kazalar geçirip can vermeye devam mı etsin? Ziraat odası olarak üreticimize dayatılan bu fiyatı kabul etmiyoruz. Badem üreticilerimizin yanındayız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.